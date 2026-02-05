Clearwater Analytics a Aktie

Clearwater Analytics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 23:18:13

Chase Investment Counsel Adds Clearwater Analytics Shares

On Feb. 5, Chase Investment Counsel Corp reported a new position in Clearwater Analytics (NYSE:CWAN).Clearwater Analytics delivers scalable SaaS solutions that streamline investment data management and reporting for institutional clients. The company's technology-driven approach enables clients to access real-time, accurate investment information across multiple asset classes and reporting systems. Chase Investment Counsel rapidly ramped up its Clearwater Analytics equity holding. Previously holding no shares, it owned over 237,000 shares at the end of the fourth quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chase Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- 23,85 1,58% Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen