Clearwater Analytics a Aktie
WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068
|
05.02.2026 23:18:13
Chase Investment Counsel Adds Clearwater Analytics Shares
On Feb. 5, Chase Investment Counsel Corp reported a new position in Clearwater Analytics (NYSE:CWAN).Clearwater Analytics delivers scalable SaaS solutions that streamline investment data management and reporting for institutional clients. The company's technology-driven approach enables clients to access real-time, accurate investment information across multiple asset classes and reporting systems. Chase Investment Counsel rapidly ramped up its Clearwater Analytics equity holding. Previously holding no shares, it owned over 237,000 shares at the end of the fourth quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
