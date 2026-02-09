Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
|
09.02.2026 12:39:14
Chase to become new issuer of Apple Card
Today, Apple and Chase announced that Chase will become the new issuer of Apple Card, with an expected transition in approximately 24 months.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chase Corp
Analysen zu Chase Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|233,30
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.