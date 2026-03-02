|
Chasys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Chasys hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 75,53 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 153,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 196,92 KRW. Im letzten Jahr hatte Chasys einen Gewinn von 190,00 KRW je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,96 Prozent auf 93,84 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 90,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
