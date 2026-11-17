Chasys hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 256,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 30,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,32 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chasys einen Umsatz von 18,58 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at