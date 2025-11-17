Chasys stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chasys ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chasys die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 KRW gegenüber -81,000 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,58 Milliarden KRW – ein Plus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chasys 18,14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at