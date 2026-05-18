Chasys: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chasys hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 340,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 375,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,58 Prozent auf 24,58 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at