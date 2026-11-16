Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.11.2026 13:44:00
Chatbot als Arzt: Apple erforscht Health AI
In den USA können iPhone-Nutzer mit einer Apple-KI-App ihre Körperdaten teilen und über Gesundheitsthemen chatten. Apple lotet das Genre aus.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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16:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
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Analysen zu Apple Inc.
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
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|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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