Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
10.02.2026 19:32:45
Chatbot oftmals ohne Kontrolle: Microsoft warnt vor gefährlicher Schatten-KI
Viele Unternehmen nutzen bereits KI-Assistenten für ihre Arbeit - ohne genaue Richtlinien. Etliche Mitarbeiter nutzen Chatbots sogar ohne Genehmigung. Das öffne Tür und Tor für Cyberangriffe, warnt Microsoft. Allein in Deutschland kommt es zu erheblichen Schäden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
12.02.26
|Mustafa Suleyman plots AI ‘self-sufficiency’ as Microsoft loosens OpenAI ties (Financial Times)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.02.26
|Microsoft-Aktie stärker: Schatten-KI ernstzunehmende Gefahr (dpa-AFX)
|
10.02.26