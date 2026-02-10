Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

10.02.2026 19:32:45

Chatbot oftmals ohne Kontrolle: Microsoft warnt vor gefährlicher Schatten-KI

Viele Unternehmen nutzen bereits KI-Assistenten für ihre Arbeit - ohne genaue Richtlinien. Etliche Mitarbeiter nutzen Chatbots sogar ohne Genehmigung. Das öffne Tür und Tor für Cyberangriffe, warnt Microsoft. Allein in Deutschland kommt es zu erheblichen Schäden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
