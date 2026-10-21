WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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21.10.2026 05:30:00
ChatGPT gegen MSCI World: So viel mehr Rendite holte die KI heraus - was das für Ihr Depot bedeutet
Wir haben ChatGPT ein Portfolio bauen lassen, das den Weltindex MSCI World schlagen sollte. Nach einem Jahr zeigt sich: Die KI war noch viel besser als erwartet. Und hat trotzdem entscheidende Fehler gemacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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