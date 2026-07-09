OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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09.07.2026 22:18:53
ChatGPT Goes From Assistant To Employee As OpenAI Launches Workplace AI Agent
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