ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen

Von Mauro Orru

DOW JONES--Die Europäische Union verlangt von ChatGPT, Reddit and Roblox höhere Sicherheitsstandards. Wie die EU-Kommission mitteilte, wurden ChatGPT von OpenAI als "Very Large Online Platform (VLOP)" und Reddit und Roblox als "Very Large Online Platforms (VLOPs)" im Sinne des Digital Services Act (DSA) der EU eingestuft, weil sie durchschnittlich mindestens 45 Millionen Nutzer monatlich in der EU erreichen. Sie haben nun vier Monate Zeit, um damit einhergehende zusätzliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Gemäß dem DSA sind Online-Marktplätze, soziale Netzwerke, Plattformen zum Teilen von Inhalten, App-Stores sowie Online-Reise- und Unterkunftsangebote verpflichtet, die Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten. Andernfalls drohen ihnen Geldstrafen von bis zu 6 Prozent ihres Jahresumsatzes sowie Zwangsgelder.

Unternehmen, die als sehr große Online-Suchmaschinen und sehr große Online-Plattformen eingestuft werden, müssen zusätzliche Auflagen erfüllen. Dazu gehört das Ergreifen von Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre algorithmischen Systeme nicht missbraucht werden können, um illegale Inhalte zu verbreiten, Wahlen zu beeinflussen oder Nutzern - insbesondere Minderjährigen - zu schaden.

"Diese neuen Bezeichnungen bedeuten, dass ChatGPT, Reddit und Roblox nun einem höheren Maß an Kontrolle und Rechenschaftspflicht in der Europäischen Union unterliegen werden, im Einklang mit ihren großen Auswirkungen auf unsere Bürger und die Gesellschaft", sagte Kommissions-Vizepräsidentin Henna Virkkunen.

OpenAI, Reddit und Roblox reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

News Corp, Eigentümerin von Dow Jones Newswires und dem Wall Street Journal, unterhält eine Content-Lizenzpartnerschaft mit OpenAI.

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August 31, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)