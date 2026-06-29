Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.06.2026 04:36:38
ChatGPT Towers Over Claude With 900 Million Users — But Anthropic May Be Winning The AI Revenue Race, IDC Estimates
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