Chatham Lodging Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chatham Lodging Trust lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chatham Lodging Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 67,7 Millionen USD im Vergleich zu 75,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,140 USD. Im letzten Jahr hatte Chatham Lodging Trust einen Gewinn von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,98 Prozent auf 317,21 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 295,07 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at