Chatham Lodging Trust stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chatham Lodging Trust hat am 24.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Chatham Lodging Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,270 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Chatham Lodging Trust 57,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 203,98 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 144,92 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,350 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 203,29 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at