Chatham Lodging Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chatham Lodging Trust stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 78,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at