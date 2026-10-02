Chatham Rock Phosphate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chatham Rock Phosphate hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Chatham Rock Phosphate ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at