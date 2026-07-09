Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.07.2026 12:50:39
'Chatkontrolle' - Scan-Erlaubnis nimmt Hürde im EU-Parlament
STRASSBURG (dpa-AFX) - Unternehmen wie Whatsapp, Microsoft, Google und Co. könnten schon bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen auf sexuellen Kindesmissbrauch suchen dürfen. Nach einer überraschenden Wende in der Debatte um die sogenannte Chatkontrolle billigte das EU-Parlament in einer chaotischen Abstimmung grundsätzlich eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln, verlangte aber Änderungen am Vorschlag. Damit kann das Gesetzgebungsverfahren weitergehen./tre/DP/mis
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