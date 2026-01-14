Chavant Capital Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chavant Capital Acquisition A hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chavant Capital Acquisition A -0,450 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,750 USD erwirtschaftet worden.

Chavant Capital Acquisition A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,91 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,44 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

