Chavant Capital Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chavant Capital Acquisition A hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,570 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at