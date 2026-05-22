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22.05.2026 06:31:29
Chavant Capital Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Chavant Capital Acquisition A hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,570 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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