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20.08.2026 06:31:29
Chavant Capital Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Chavant Capital Acquisition A präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Chavant Capital Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,700 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 66,38 Prozent auf 0,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,4 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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