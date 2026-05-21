VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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21.05.2026 14:06:46
Cheaper theme park tickets and children's meals as VAT to be cut for some attractions this summer
Chancellor Rachel Reeves made a series of announcements aimed at relieving cost-of-living pressures.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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