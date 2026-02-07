Sirius Corporation Aktie
ISIN: AU0000SIUAI7
|
07.02.2026 21:53:03
CHECK Capital Makes a Big Bet on Sirius XM (SIRI) With a Purchase of 822,000 Shares Worth $17.7 Million
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 6, 2026, CHECK Capital Management increased its stake in Sirius XM (NASDAQ:SIRI) by 821,657 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value, based on the average closing price for the period, was $17.66 million. The value of the fund’s Sirius XM position at quarter-end rose by $9.67 million, a figure that reflects both new purchases and changes in the share price.Sirius XM is a leading provider of satellite radio and audio entertainment services in the United States, with a diverse portfolio spanning music, sports, talk, and news content. The company leverages a subscription-driven business model, complemented by advertising and licensing, to deliver consistent revenue streams. Its integrated platform and broad distribution through automotive and digital channels provide a competitive edge in the evolving audio entertainment market.Check Capital has been gaining attention due to a portfolio that more than tripled in size from the end of 2015 through the end of 2025. Sirius XM isn’t a top-five position, but it is the firm’s seventh-largest stock holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sirius XM Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sirius XM Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.