Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
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07.08.2026 14:19:01
Check Point CRO Sherif Seddik Liquidates 29% of Holdings for $1.3 Million After the Stock's 36% Decline
Chief Revenue Officer Sherif Seddik sold 10,272 shares of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) on Aug. 4, 2026, for proceeds of ~$1.3 million, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($123.59); post-transaction value based on Aug. 4, 2026, market close ($123.92).Check Point Software Technologies maintains a competitive advantage through its integrated Infinity Architecture platform, which consolidates multiple security domains into a unified management framework, enabling customers to streamline security operations while addressing sophisticated threat vectors. With a trailing-12-month net income of $1 billion, Check Point demonstrates strong operational profitability and cash generation capabilities within the infrastructure software security segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Check Point Software Ltd.
|112,05
|2,10%
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