Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
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02.11.2026 17:14:02
Check Point Revenue Dips 1%, Calls a Trough: Rapid Earnings Reaction
Check Point Software (NASDAQ:CHKP) reported third-quarter revenue of $669.8 million, down 1% from a year ago, and shares fell about 6.3% in pre-market trading. Management believes revenue bottomed this quarter. But a $25 million R&D credit padded operating income, and falling product and maintenance sales still outrun subscription growth. A recovery needs subscriptions to grow faster than those lines shrink.
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