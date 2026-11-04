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04.11.2026 06:31:28
Check Point Software stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Check Point Software hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Check Point Software im vergangenen Quartal 669,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Check Point Software 677,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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