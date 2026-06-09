Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
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09.06.2026 10:42:00
Check Point warnt: Angreifer umgehen VPN-Authentifizierung
Angreifer missbrauchen eine kritische Sicherheitslücke in Check-Point-VPN-Software. Sie können dadurch die Authentifizierung umgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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