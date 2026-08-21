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21.08.2026 06:31:29
Checkincom Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Checkincom Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,1 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,2 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.at
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