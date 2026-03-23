Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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23.03.2026 03:47:31
Cheesecake Factory EVP Sells $328000 Worth of Shares As Stock Continues Sweet Run in 2026
Scarlett May, EVP, General Counsel of The Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), reported an open-market sale of 5,206 common shares for a total consideration of approximately $328,000, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($62.95); post-transaction value based on March 10, 2026 market close ($62.95). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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