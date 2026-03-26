Cheetah Mobile A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cheetah Mobile A äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cheetah Mobile A mit einem Umsatz von insgesamt 43,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,08 Prozent gesteigert.

Cheetah Mobile A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,170 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 160,04 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 112,12 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at