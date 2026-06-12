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12.06.2026 06:31:29
Cheetah Mobile A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cheetah Mobile A hat am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 35,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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