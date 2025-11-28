Cheetah Mobile A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cheetah Mobile A äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cheetah Mobile A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 26,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at