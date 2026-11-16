Cheetah Net Supply Chain Service A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cheetah Net Supply Chain Service A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -12250,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at