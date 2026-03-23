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23.03.2026 06:31:29
Cheetah Net Supply Chain Service A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cheetah Net Supply Chain Service A hat sich am 20.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,120 USD. Im Vorjahr hatten -2,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 180,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,29 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,46 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,830 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,50 Millionen USD ausgegeben.
Redaktion finanzen.at
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