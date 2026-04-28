Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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28.04.2026 12:50:00

Chef des E-Auto-Pioniers Rivian lässt VW-Chef Blume beim Gehalt blass aussehen

Rivian-Chef RJ Scaringe erhält ein Vergütungspaket, mit dem sich nur wenige messen können. Für den viel größeren Partner Volkswagen, der Milliarden in ein Projekt mit dem Elektropionier steckt, ist das pikant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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