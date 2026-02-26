General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
26.02.2026 10:45:25
Chef sieht Qualitätsprobleme: Opel-Mutter Stellantis macht 22 Milliarden Euro Minus
Die Autobranche steckt in der Krise, davon kann der Stellantis-Konzern ein Lied singen. Ein Kurswechsel in der US-Politik und Defizite in der Fahrzeugqualität sorgen für Abschreibungen in Milliardenhöhe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
