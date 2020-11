Chef von Roland Berger warnt vor "Winter-Depression"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Beratungsgesellschaft Roland Berger warnt vor einer Winter-Depression infolge von Corona: "Falls ein noch härterer Lockdown käme als jetzt verkündet, dann würde es richtig reinhauen", sagte Stefan Schaible der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). "Wir brauchen eine positive Grundhaltung: Es wird ernst, ja, aber wir haben es bisher hingekriegt, die Kliniken haben den Ansturm im Frühjahr bewältigt, das schaffen wir jetzt auch."

Halte Deutschland die Produktion in den Fabriken hoch, dann "kommen wir einigermaßen gut durch die Krise", sagte der Roland Berger-Chef. Es müsse jedoch unbedingt vermieden werden, dass die produzierte Ware mangels Kauflaune keine Abnehmer finde. Schaible wörtlich: "Auf Halde zu produzieren macht keinen Sinn, ob das passiert, hängt an der Stimmung im Land. Wir dürfen im Winter keine Depression aufkommen lassen, da ist die Politik, sind wir alle gefordert."

Der Berater rechnet in jedem Fall mit einer Pleitewelle im Frühjahr: "Die Fälle von Insolvenzen werden im neuen Jahr sicher steigen", sagte Schaible und weiter: "Frühestens 2022 wird die Wirtschaft wieder das Niveau von vor der Krise erreichen."

Das führe dazu, dass die "Arbeitslosenzahlen nach oben rutschen, aber nicht durch die Decke schießen". "Das verhindert schon die Demographie, im Zweifel werden die Unternehmen altersbedingt Leute in die Rente schicken, das gibt einen Puffer. Um die jungen Talente wird es weiter einen harten Wettbewerb geben. Die junge Generation ist nicht verloren!"

Bezogen auf die eigene Branche verwies er auf Schätzungen, dass die Umsätze der Berater in diesem Jahr weltweit um 14 Prozent und in Europa um 12 Prozent schrumpfen. Roland Berger selbst rechne mit einem geringeren Rückgang. "Seit August wachsen wir wieder. Wir gewinnen damit Marktanteile, gehen gestärkt aus der Krise hervor", so Schaible. "Wenn die Welt komplexer wird und sich die Probleme verdichten, dann profitiert davon die Branche der Berater."

