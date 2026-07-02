Capital Partners Aktie

Capital Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMKN / ISIN: PLCPTLP00015

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02.07.2026 10:12:55

Chef von Swiss Re Alternative Capital Partners tritt ab

Christopher Minter hat seine Funktion als Leiter von Alternative Capital Partners bei Swiss Re aufgegeben. Seine Nachfolge übernimmt Martin Zingg, der bisher den Bereich Corporate Development and Strategic Investments des Konzerns führt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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