Cheffelo Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cheffelo Registered hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,960 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,33 Prozent auf 266,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at