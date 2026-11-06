Cheffelo Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cheffelo Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cheffelo Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 288,1 Millionen SEK im Vergleich zu 266,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at