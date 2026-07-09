Chefs der Dax-Aufsichtsräte verdienen im Schnitt 465.000 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Chefaufseher der DAX-Konzerne haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 465.000 Euro für ihre Tätigkeit erhalten. Laut einer Auswertung des Beratungsunternehmens Mercer gibt es bei den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 40 Unternehmen eine erhebliche Spannbreite: Spitzenreiter Alexander Wynaendts von der Deutschen Bank erhielt mit 950.000 Euro fast das Fünffache der Summe von 200.000 Euro, die beim Schlusslicht Porsche Holding an Wolfgang Porsche ausgeschüttet wurde.

Wiederum im Durchschnitt kamen die Aufsichtsratschefs auf ein gutes Viertel (28 Prozent) der festen Bezüge ihrer Vorstandschefs. Im europäischen Vergleich bleibt laut Mercer die Vergütung der Dax-Aufsichtsratsvorsitzenden deutlich unter dem Durchschnitt der 150 größten börsennotierten Unternehmen Europas. Dort würden im Schnitt 879.000 Euro gezahlt.

Im zweiten deutschen Börsensegment MDAX gab es im Schnitt 259.000 Euro für die obersten Unternehmensaufseher. Im Segment SDAX waren es 145.000 Euro./ceb/DP/jha