COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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23.03.2026 02:44:47

Chef's Warehouse Chief Accounting Officer Sells Nearly $35000 Worth of Shares to Cover Taxes

Tim McCauley, Chief Accounting Officer of The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF), reported the sale of 551 shares of common stock for a total consideration of approximately $34,450 on March 4, 2026, as detailed in a SEC Form 4 filing. Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($62.52), which was the same price as the closing price of the day of the transaction. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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