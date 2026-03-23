COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
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23.03.2026 02:44:47
Chef's Warehouse Chief Accounting Officer Sells Nearly $35000 Worth of Shares to Cover Taxes
Tim McCauley, Chief Accounting Officer of The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF), reported the sale of 551 shares of common stock for a total consideration of approximately $34,450 on March 4, 2026, as detailed in a SEC Form 4 filing. Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($62.52), which was the same price as the closing price of the day of the transaction. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu COVER Corporation Registered Shs
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