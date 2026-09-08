08.09.2026 21:23:38

Chefwechsel bei Antenne Bayern: Trio als neue Programmleitung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wechsel in der Programmleitung beim Privatsender Antenne Bayern: Programmdirektor Ralf Zinnow macht nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Führung Platz für seine drei Stellvertreter. Er verantworte künftig als Leiter Marktentwicklung und Kooperationen die neuen Produkte der Antenne Bayern Group, teilte die Sendergruppe mit. Die Programmleitung übernehmen demnach die drei bisherigen Vizes Bettina von Bentzel, Nick Lisson und Benni Kostal.

Zinnow sagte der Mitteilung zufolge: "Die Programmleitung von Antenne Bayern nach über 20 Jahren in der Chefredaktion und Programmdirektion an die kompetenten Kollegen im Haus übergeben zu können, ist für mich ein konsequenter Schritt."

Die Vorsitzende der Geschäftsführung Antenne Bayern Group, Valerie Weber, sagte, Zinnow werde mit all seiner Erfahrung "den Ausbau und die Performance der neuen und wichtigen Programme des Unternehmens, wie Chillout Antenne und 80er 90er Oldie Antenne voranbringen"./fd/DP/nas

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