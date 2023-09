Chefwechsel bei Autozulieferer Hella - Finanzvorstand übernimmt

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer Hella (HELLA GmbHCo) kommt es zu einem Führungswechsel. Der Vorstandsvorsitzende Michel Favre werde das Unternehmen zum Jahresende verlassen, teilte die Faurecia (Faurecia SE)-Tochter am Freitag in Lippstadt mit. Die Trennung erfolge dabei "einvernehmlich", hieß es ohne nähere Details. Zum 1. Januar 2024 soll der derzeitige Finanzvorstand Bernard Schäferbarthold den Chefposten übernehmen. Bis zur Regelung der Nachfolge werde Schäferbarthold das Finanzressort in Personalunion mit seiner neuen Position verantworten, erklärte das im MDAX notierte Unternehmen./nas/tih