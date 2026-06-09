Chefwechsel bei der Wiener Städtischen

Sesselrücken an der Spitze der Wiener Städtischen: Per 1. Juli wird die bisherige Vize-Generaldirektorin der Versicherung, Sonja Brandtmayer, Vorstandsvorsitzende und ersetzt damit Ralph Müller, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Müller wechselt als Vorstandschef in den Wiener Städtischen Versicherungsverein, der Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) ist. Dort folge er auf Robert Lasshofer, der weiterhin Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen bleibe.

Die genannten Beschlüsse fielen in der heutigen Aufsichtsratssitzung. Lasshofer ist den Angaben zufolge seit 2021 Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Als Generaldirektor der Wiener Städtischen prägte er von 2010 bis 2020 maßgeblich die Entwicklung des Unternehmens. Künftig werde er der VIG-Gruppe beratend zur Verfügung stehen. Daneben bleibt er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wiener Städtischen Versicherung sowie Aufsichtsratsmitglied der Vienna Insurance Group (VIG).

Müller wurde 2021 Generaldirektor der Wiener Städtischen, davor hatte er diese Funktion bei der Donau Versicherung inne. Seine Tätigkeit bei der Wiener Städtischen startete er 2011 als Vertriebsvorstand. Danach war er für das Risiko- und Finanzressort verantwortlich. Vor seiner Zeit in der VIG-Gruppe war der Jurist viele Jahre im Finanzbereich tätig.

Neue Generaldirektorin ist seit zehn Jahren dabei

Brandtmayer kam 2016 zur Wiener Städtischen und hatte davor mehrere Führungsfunktionen ausgeübt, darunter die Leitung der Kranken- und Unfallversicherung. Anschließend führte sie die Wiener Städtische Landesdirektion Steiermark. 2020 wechselte die Juristin in den Vorstand. Als Generaldirektor-Stellvertreterin ist sie für den Vertrieb, die Krankenversicherung sowie Marketing und Werbung und Slowenien verantwortlich.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-Versicherungsgruppe. Der Versicherungsverein unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen Belangen.

kre/ivn

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