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14.10.2026 19:07:38

Chefwechsel bei Douglas - Bellaiche ersetzt van der Laan

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die angeschlagene Parfümeriekette Douglas tauscht den Chef aus. Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern am Mittwoch nach einem Aufsichtsratsbeschluss in Düsseldorf mit. Der bisherige Unternehmenschef Sander van der Laan habe sich entschieden, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Aufsichtsratschef Henning Kreke sprach in der Mitteilung von einem sehr überlegten und sorgfältig vorbereiteten Führungswechsel. Das Kontrollgremium bedaure den Wunsch von van der Laan, sich aus dem operativen Management zurückzuziehen. Die Aktie von Douglas notierte nachbörslich zunächst unverändert.

Zuletzt hatte Douglas mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Bereits zweimal in diesem Jahr kappte das Unternehmen seinen Jahresausblick. Die maue Konsumstimmung ließ das operative Ergebnis zuletzt spürbar sinken, der Aktienkurs dümpelte auf rekordtiefem Niveau. Bellaiche war zuletzt im vergangenen Jahr Chef eines Betreibers von Luxus-Resorts, der Sani/Ikos-Gruppe./men/he

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18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
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