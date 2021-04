Chefwechsel bei Roboterauto-Firma Waymo - Alphabet-Aktie im Plus

Der langjährige Chef John Krafcik kündigte am Freitag seinen Rückzug an. Die Führung übernehmen nun Tekedra Mawakana, die zuletzt für das operative Geschäft zuständig war, und der bisherige Chefentwickler Dmitri Dolgov. Waymo ging aus dem Roboterwagen-Projekt von Google hervor und ist heute eine Schwesterfirma des Internet-Riesen unter dem Dach der Holding Alphabet.

Krafcik stieß 2015 noch bei Google dazu und leitete die Abspaltung in ein eigenständiges Unternehmen. Der heute 59-Jährige brachte Erfahrung aus der klassischen Autobranche mit: Er war unter anderem bei Ford und Hyundai Motor aktiv. In seine Amtszeit fielen strategische Weichenstellungen wie die Entscheidung, den bei Google entwickelten Prototypen eines elektrischen Zweisitzers auszumustern und ganz auf das Angebot von Software zum autonomen Fahren an Autohersteller zu setzen.

Waymo wurde im vergangenen Jahr auch unabhängiger von Alphabet, nachdem mehrere Milliarden Dollar von externen Investoren aufgenommen worden waren. Die Firma gilt als besonders weit bei der Entwicklung selbstfahrender Autos und betreibt testweise einen Robotaxi-Service in einem Vorort der Stadt Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Zudem wird an einem Frachtdienst mit autonom fahrenden Lastwagen gearbeitet. Krafcik nannte in einem Blogeintrag keine Gründe für seinen Abgang.

Für die Alphabet-Aktie geht es im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,16 Prozent aufwärts auf 2.175,88 US-Dollar.

