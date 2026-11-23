Chegg Aktie
WKN DE: A1W4ER / ISIN: US1630921096
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23.11.2026 04:12:09
Chegg: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Chegg (NYSE:CHGG) announced that it has fully repaid its debt and completed a balance sheet reset. The company is shedding its declining legacy homework help business to focus on student employability and career skilling. That pivot determines whether the business can rebuild sustainable revenue. Three things management said on the call stand out.
Management trimmed expenses to keep the business profitable on an adjusted EBITDA basis, which measures core operating earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Paying off all remaining debt leaves the company with cash holdings to reinvest into new product lines.
Chegg launched a job platform on internships.com to capture students seeking career placement, partnering directly with universities through business-to-institution pilots. Helping colleges demonstrate career outcomes for graduates creates a direct institutional channel for student growth.
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