Chegg: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chegg hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 63,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at