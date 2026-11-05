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05.11.2026 06:31:28
Chegg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Chegg hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Chegg mit einem Umsatz von insgesamt 46,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,22 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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