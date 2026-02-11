11.02.2026 06:31:28

Chegg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chegg hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chegg ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49,36 Prozent auf 72,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chegg 143,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,960 USD. Im Vorjahr hatten -8,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 38,97 Prozent auf 376,91 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Chegg 617,57 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

